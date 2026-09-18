Фото: полиция

ДТП произошло поздно вечером 17 сентября между селами Алексеевка и Маразлиевка в Белгород-Днестровском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель легковушки Ford не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал с дороги в кювет и врезался в дерево.

От полученных травм 57-летний водитель и два пассажира в возрасте 36 и 55 лет погибли на месте.

Открыто уголовное производство, в рамках которого назначен ряд судебных экспертиз по установлению всех обстоятельств аварии.

Напомним, ночью 14 сентября в Житомирской области перевернулся трактор. 16-летний водитель от полученных травм скончался на месте.