Фото: ОВА

В ночь на 18 сентября российские войска нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По предварительной информации, в результате вражеской атаки пострадали три человека.

Под огнем оказались жилой сектор, предприятие, складские помещения и резервуары.

В частности, полностью разрушен один частный дом, а еще по меньшей мере пять получили повреждения. Кроме того, повреждены здание лицея, теплицы и несколько автомобилей.

На местах продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Напомним, в Одессе в результате вражеской атаки получило повреждения двухэтажное здание, которое не эксплуатировалось. Спасатели потушили возгорание.