Последствия вражеской атаки на Одесщину: повреждены дома, лицей и предприятие, есть пострадавшие
В ночь на 18 сентября российские войска нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
По предварительной информации, в результате вражеской атаки пострадали три человека.
Под огнем оказались жилой сектор, предприятие, складские помещения и резервуары.
В частности, полностью разрушен один частный дом, а еще по меньшей мере пять получили повреждения. Кроме того, повреждены здание лицея, теплицы и несколько автомобилей.
На местах продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.
Напомним, в Одессе в результате вражеской атаки получило повреждения двухэтажное здание, которое не эксплуатировалось. Спасатели потушили возгорание.
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