Последствия удара по Днепру 10 сентября. Фото: ГСЧС

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

"В больнице скончался 56-летний мужчина, который получил ранения во время вражеской атаки на Днепр 10 сентября. Медики до последнего боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми", – говорится в сообщении.

Напомним, в результате российской атаки на Днепр 10 сентября пострадали два человека. Кроме 56-летнего мужчины, травмы получил 61-летний мужчина. Он остается в больнице в состоянии средней тяжести.