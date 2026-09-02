13:59  02 вересня
За допомогою ChatGPT підробив довідку МСЕК: на Рівненщині чоловік отримав штраф
09:58  02 вересня
У Польщі жінка тягала за волосся 13-річну дівчинку через українську мову
07:56  02 вересня
У Києві в підʼїзді багатоповерхівки знайшли вбитим чоловіка
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2026, 18:45

Вилетів на тротуар і збив двох дітей: на Прикарпатті водій "KIA" отримав підозру

02 вересня 2026, 18:45
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Івано-Франківської області
Читайте также
на русском языке

У селі Микуличин Надвірнянського району 31 серпня водій автомобіля KIA Sorento виїхав за межі проїзної частини на тротуар та збив двох 12-річних дівчат. Обидві потерпілі отримали тяжкі тілесні ушкодження та були госпіталізовані

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

За даними слідства, аварія сталася близько 14:55. 43-річний житель Закарпатської області їхав у напрямку села Татарів. Правоохоронці встановили, що водій не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку та був неуважним за кермом.

У результаті автомобіль виїхав на тротуар, де здійснив наїзд на двох місцевих мешканок, які рухалися назустріч машині.

Дівчата отримали тяжкі тілесні ушкодження. Їх доправили до лікарні.

Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння. За результатами огляду він був тверезий.

Поліцейські затримали чоловіка в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави понад 166 тисяч гривень.

Нагадаємо, під Києвом 15-річні дівчата на квадроциклі влетіли в стовп. Від отриманих травм водійка загинула на місці, пасажирку госпіталізували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП Прикарпаття Івано-Франківська область тротуар
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
У Херсоні через удари ворожих дронів постраждали шестеро цивільних
02 вересня 2026, 19:58
Унаслідок обстрілу Києва кількість постраждалих зросла
02 вересня 2026, 19:48
На Волині чоловік влаштувався "таксистом для ухилянтів"
02 вересня 2026, 19:35
У Києві через ДТП на Жулянському шляхопроводі ускладнено рух транспорту
02 вересня 2026, 19:15
Унаслідок ворожої атаки дронів на Київщину постраждали три людини у двох районах
02 вересня 2026, 18:58
Довічне за зґвалтування 11-річної падчерки: суд остаточно відкинув скарги вітчима-педофіла
02 вересня 2026, 18:23
На Житомирщині жінка "подарувала" аферистам всі свої збереження
02 вересня 2026, 18:15
На Херсонщині браконьєри сплатять понад пів мільйона гривень за незаконний вилов
02 вересня 2026, 17:58
Уночі ворог масовано атакував енергетику Одещини: без світла залишилися понад 350 тисяч родин
02 вересня 2026, 17:46
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »