Вилетів на тротуар і збив двох дітей: на Прикарпатті водій "KIA" отримав підозру

Фото: поліція Івано-Франківської області

У селі Микуличин Надвірнянського району 31 серпня водій автомобіля KIA Sorento виїхав за межі проїзної частини на тротуар та збив двох 12-річних дівчат. Обидві потерпілі отримали тяжкі тілесні ушкодження та були госпіталізовані

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews .

За даними слідства, аварія сталася близько 14:55. 43-річний житель Закарпатської області їхав у напрямку села Татарів. Правоохоронці встановили, що водій не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку та був неуважним за кермом.

У результаті автомобіль виїхав на тротуар, де здійснив наїзд на двох місцевих мешканок, які рухалися назустріч машині.

Дівчата отримали тяжкі тілесні ушкодження. Їх доправили до лікарні.

Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння. За результатами огляду він був тверезий.

Поліцейські затримали чоловіка в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави понад 166 тисяч гривень.

Нагадаємо, під Києвом 15-річні дівчата на квадроциклі влетіли в стовп. Від отриманих травм водійка загинула на місці, пасажирку госпіталізували.