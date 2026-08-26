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26 серпня 2026, 18:49

На Івано-Франківщині п'яний мотоцикліст вчинив ДТП: важкі травми отримала неповнолітня пасажирка

26 серпня 2026, 18:49
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Фото: поліція Івано-Франківської області
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На Івано-Франківщині поліцейські повідомили про підозру 19-річному водієві мотоцикла, який у стані алкогольного сп’яніння спричинив ДТП. Унаслідок аварії тяжко травмувалася 16-річна пасажирка

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 25 серпня близько 01:30 у селі Луквиця Івано-Франківського району.

За попередніми даними поліції, 19-річний житель Калуського району керував мотоциклом KTM та рухався в напрямку села Міжгір’я. Водій не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з бетонною конструкцією містка.

Унаслідок ДТП 16-річна пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження. Дівчину госпіталізували до медичного закладу.

Поліцейські встановили, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, а також не мав посвідчення водія відповідної категорії.

За цим фактом слідчі повідомили чоловікові про підозру. Його дії кваліфікували за відповідною статтею Кримінального кодексу України щодо порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння та спричинила тяжкі тілесні ушкодження.

Нагадаємо, що у селі Підлужжя Дубенського району 68-річна жінка загинула внаслідок ДТП. Аварія сталася 25 серпня близько 10:25 на автодорозі "Київ — Чоп".

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