В Киеве адвокат требовал 30 тысяч долларов за "правильное" разделение имущества при разводе

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В Киеве адвокат получил подозрение из-за вымогательства денег. Это произошло после того, как к нему обратились за помощью по разделу имущества

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

К адвокату обратилась женщина за правовой помощью по разделу общего имущества супругов после развода. Однако адвокат заявил, что якобы может повлиять на рассматривающего дело судью и обеспечить принятие решения в его пользу. Он пообещал сделать так, чтобы женщина получила трехкомнатную квартиру, денежную компенсацию за половину стоимости автомобиля и доли в двух объектах незавершенного строительства.

За свои услуги адвокат попросил 30 тысяч долларов. Он был задержан после получения средств. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, Киевский районный суд Полтавы вынес приговор главе специализированной травматологической МСЭК Ивану Бондарю, которого осенью прошлого года задержали за продажу справок об инвалидности. Чиновник дважды получал взятку – 3000 и 1500 долларов.