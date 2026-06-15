Ущерб на 700 тысяч гривен: на Днепропетровщине разгромили банду "черных лесорубов"

Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепропетровской области во время масштабных обысков правоохранители изъяли древесину, бензопилы, оборудование для переработки древесины, транспортное средство и другие вещественные доказательства.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Следователи установили мужчин, незаконно вырубивших деревья в защитных лесных насаждениях на территории Синельниковского и Павлоградского районов.

11 июня правоохранители провели ряд санкционированных обысков по местам жительства фигурантов и на территории, где хранилась незаконно заготовленная древесина. В результате изъяли 11 бензопил, 9 электропил, цепи к ним, значительное количество дров, оборудование и другие вещественные доказательства.

Участникам группы сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса).

Напомним, что на Буковине разоблачены масштабные незаконные вырубки леса, произошедшие из-за служебной халатности чиновников. Общий ущерб государству составляет почти 19 млн гривен.