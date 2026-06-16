На Прикарпатті судитимуть лідера банди, який крав мільйони під виглядом силовиків

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Прикарпатті прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо 40-річного військовослужбовця, якого екстрадовано зі Словацької Республіки

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, він створив і очолив озброєну групу, що під виглядом представників силових структур вчинила серію нападів і заволоділа понад 8 млн грн.

Упродовж листопада 2023 – квітня 2024 року учасники угруповання, маючи бойовий досвід і навички поводження зі зброєю, ретельно готували злочини: вивчали об’єкти, маршрути, системи відеоспостереження, використовували конспірацію та транспорт.

Зокрема, в Івано-Франківському районі вони викрали сейф з обмінника, а також напали на автомобіль інкасації між Львовом та Івано-Франківськом, застосувавши насильство та заволодівши грошима.

Додатково задокументовано незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Після вчинення злочинів організатор переховувався за кордоном і перебував у міжнародному розшуку, однак був затриманий у взаємодії з іноземними правоохоронцями та переданий Україні 9 червня 2026 року.

Наступного дня за клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою без права застави.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині під час масштабних обшуків правоохоронці вилучили деревину, бензопили, обладнання для переробки деревини, транспортний засіб та інші речові докази.