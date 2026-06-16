12:36  16 червня
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан вперше стала мамою
12:23  16 червня
На Чернігівщині автомобіль влетів у стовп: на місці загинула пасажирка
08:39  16 червня
"Для мене це честь": Усик розповів про особисту розмову з Трампом
UA | RU
UA | RU
16 червня 2026, 17:40

На Прикарпатті судитимуть лідера банди, який крав мільйони під виглядом силовиків

16 червня 2026, 17:40
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

На Прикарпатті прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо 40-річного військовослужбовця, якого екстрадовано зі Словацької Республіки

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, він створив і очолив озброєну групу, що під виглядом представників силових структур вчинила серію нападів і заволоділа понад 8 млн грн.

Упродовж листопада 2023 – квітня 2024 року учасники угруповання, маючи бойовий досвід і навички поводження зі зброєю, ретельно готували злочини: вивчали об’єкти, маршрути, системи відеоспостереження, використовували конспірацію та транспорт.

Зокрема, в Івано-Франківському районі вони викрали сейф з обмінника, а також напали на автомобіль інкасації між Львовом та Івано-Франківськом, застосувавши насильство та заволодівши грошима.

Додатково задокументовано незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Після вчинення злочинів організатор переховувався за кордоном і перебував у міжнародному розшуку, однак був затриманий у взаємодії з іноземними правоохоронцями та переданий Україні 9 червня 2026 року.

Наступного дня за клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою без права застави.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині під час масштабних обшуків правоохоронці вилучили деревину, бензопили, обладнання для переробки деревини, транспортний засіб та інші речові докази.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Прикарпаття суд силовики Словаччина
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
Прикордонники влаштували рейд посадками росіян
16 червня 2026, 20:15
Теракт за 10 тисяч доларів: у Києві засудили виконавця замаху на військового
16 червня 2026, 19:59
Росіяни вбили цивільного на Херсонщині: ворожий дрон атакував вулицю села Вирівка
16 червня 2026, 19:44
На Дніпропетровщині поліція викрила наркоділка з арсеналом заборонених речовин
16 червня 2026, 19:35
На Вінниччині судитимуть чоловіка, який ґвалтував 14-річну доньку своєї цивільної дружини
16 червня 2026, 18:59
На Львівщині чоловік забив знайомого до смерті
16 червня 2026, 18:55
Різанина у Покрові: поліція затримала зловмисника, який тяжко поранив юнака
16 червня 2026, 18:52
На Житомирщині керівник лікарні за 4 тисячі доларів списував з військової служби
16 червня 2026, 18:40
Удар БпЛА по багатоповерхівці у Краматорську, четверо поранених
16 червня 2026, 18:23
На Рівненщині в екс-начальника митниці знайшли майна на 10 мільйонів
16 червня 2026, 18:05
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Всі блоги »