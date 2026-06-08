На Прикарпатье женщина разбила вазу и смертельно ранила знакомого

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом информирует Ивано-Франковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Событие произошло 4 июня.

По данным следствия, подозреваемая в собственной квартире распивала алкоголь вместе со своим знакомым и сожительницей. После этого женщина и мужчина перешли в другую комнату, где между ними возник конфликт, переросший в драку.

Правоохранители установили, что женщина схватила стеклянную вазу, разбила и обломком ударила пострадавшего в область шеи, повредив повредившую главную артериальную систему. В результате полученных травм мужчина скончался от массивной кровопотери.

5 июня подозреваемую задержали. Ей инкриминируют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

По ходатайству прокурора суд избрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте также: Оружие, бедность, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины