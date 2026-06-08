На Прикарпатті жінка розбила вазу і смертельно поранила знайомого

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це інформує Івано-Франківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася 4 червня.

За даними слідства, підозрювана у власній квартирі розпивала алкоголь разом зі своїм знайомим та співмешканкою. Після цього жінка та чоловік перейшли до іншої кімнати, де між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

Правоохоронці встановили, що жінка схопила скляну вазу, розбила її та уламком вдарила потерпілого в область шиї, пошкодивши пошкодила головну артеріальну систему. Внаслідок отриманих травм чоловік помер від масивної крововтрати.

5 червня підозрювану затримали. Їй інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

За клопотанням прокурора суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

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