На Прикарпатье будут судить группу кибермошенников, похитивших 900 тысяч гривен со счетов 33 украинцев

Фото: Офис Генерального прокурора

В Ивано-Франковской области перед судом предстанут пятеро участников организованной преступной группы, которые наладили прибыльный "бизнес" на переломе банковских счетов украинцев

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении пятерых жителей региона, обвиняемых в несанкционированном вмешательстве в банковские системы, воровстве со счетов и легализации похищенных средств.

По данным следствия, в 2024-2025 годах молодые мужчины в возрасте 20-24 лет получали доступ к онлайн-банкингу клиентов государственного банка. Среди пострадавших – пенсионеры и военнослужащие из разных регионов Украины.

Злоумышленники покупали у Telegram базы с логинами, паролями и PIN-кодами, после чего входили в аккаунты со своих телефонов. Доступ подтверждали путем социальной инженерии – в ночное время, рассчитывая на невнимательность пользователей.

После получения контроля за счетами средства выводились мелкими транзакциями до 500 грн, чтобы избежать обнаружения. В общей сложности со счетов 33 пострадавших похитили около 900 тыс. грн.

Организаторами схемы были два жителя Коломыйского района, которые привлекли еще трех сообщников. Для легализации средств использовали счета посторонних лиц.

Деньги снимали наличными и распределяли между участниками, тратя их на развлечения и азартные игры.

Напомним, что полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд дело против 23-летнего кибермошенника , завладевшего средствами гражданина на общую сумму 160 тысяч долларов США.