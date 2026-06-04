На Прикарпатті судитимуть групу кібершахраїв, які викрали 900 тисяч гривень з рахунків 33 українців

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Івано-Франківщині перед судом постануть п’ятеро учасників організованої злочинної групи, які налагодили прибутковий "бізнес" на зламі банківських рахунків українців

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, преедає RegioNews .

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо п’ятьох жителів регіону, яких обвинувачують у несанкціонованому втручанні в банківські системи, крадіжках з рахунків та легалізації викрадених коштів.

За даними слідства, у 2024–2025 роках молоді чоловіки віком 20–24 років отримували доступ до онлайн-банкінгу клієнтів державного банку. Серед потерпілих - пенсіонери та військовослужбовці з різних регіонів України.

Зловмисники купували в Telegram бази з логінами, паролями та PIN-кодами, після чого входили в акаунти зі своїх телефонів. Доступ підтверджували шляхом соціальної інженерії - у нічний час, розраховуючи на неуважність користувачів.

Після отримання контролю над рахунками кошти виводилися дрібними транзакціями до 500 грн, щоб уникнути виявлення. Загалом з рахунків 33 потерпілих викрали близько 900 тис. грн.

Організаторами схеми були двоє мешканців Коломийського району, які залучили ще трьох спільників. Для легалізації коштів використовували рахунки сторонніх осіб.

Гроші надалі знімали готівкою та розподіляли між учасниками, витрачаючи їх на розваги та азартні ігри.

Нагадаємо, що поліцейські завершили досудове розслідування та направили до суду справу проти 23-річного кібершахрая, який заволодів коштами громадянина на загальну суму 160 тисяч доларів США.