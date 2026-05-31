На Прикарпатті "затримали особу з інвалідністю": у поліції розповіли, що сталось насправді
У соцмережах поширюють повідомлення про те, що на Прикарпатті нібито затримали особу з інвалідністю. Проте тепер правоохоронці розповіли, що сталось насправді
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
За словами правоохоронців, 31 травня в Івано-Франківську військові ТЦК та поліція зупинили чоловіка для перевірки документів. Проте чоловік відмовлявся показати документів, і чинив опір.
Виявилось, що це 30-річний військовий, який залишив військову частину та перебуває у статусі СЗЧ.
"Під час затримання один із присутніх громадян перешкоджав законній діяльності поліцейських та намагався завадити виконанню ними службових обов’язків. Звертаємо увагу, що інформація, поширена в окремих телеграм-каналах та соціальних мережах про нібито затримання особи з інвалідністю, не відповідає дійсності. Поліцейські здійснювали передбачені законом заходи щодо чоловіка, який перебував у статусі СЗЧ", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, в приміщенні Тернопільського обласного ТЦК та СП військовозобов’язаний чоловік вчинив самогубство. Інцидент стався 23 травня під час перебування громадянина в установі для уточнення облікових даних.
Згодом поліція оприлюднила дані про загиблого та результати обшуків.
Читайте також: Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові