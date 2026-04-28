28 апреля 2026, 17:42

Директора лесхоза в Харьковской области поймали на взятках от предпринимателей

Фото: полиция Харьковской области
Полиция Харьковской области задержала 65-летнего директора государственного предприятия, организовавшего схему системных взяток

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник наживался на продаже древесины, получая откаты от хозяйствующих субъектов за лояльность и отсутствие проблем во время проверок.

По словам правоохранителей, размер неправомерной выгоды определялся исходя из объема отгруженной древесины, что позволяло получать значительные суммы на постоянной основе. В случае отказа от уплаты "вознаграждения" чиновник угрожал заблокировать оформление документов и прекратить отгрузку продукции.

Правоохранители задокументировали несколько фактов извлечения неправомерной выгоды.

В частности, в апреле этого года чиновник дважды получил денежные средства от представителя предпринимательской деятельности на общую сумму 130 тысяч гривен.

26 апреля он был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины сразу после получения дежурной части неправомерной выгоды.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что Специализированная экологическая прокуратура направила в суд дело по незаконному использованию земель Чернобыльской зоны для получения прибыли.

Харьковская область коррупция взятка полиция
