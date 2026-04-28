Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник наживался на продаже древесины, получая откаты от хозяйствующих субъектов за лояльность и отсутствие проблем во время проверок.

По словам правоохранителей, размер неправомерной выгоды определялся исходя из объема отгруженной древесины, что позволяло получать значительные суммы на постоянной основе. В случае отказа от уплаты "вознаграждения" чиновник угрожал заблокировать оформление документов и прекратить отгрузку продукции.

Правоохранители задокументировали несколько фактов извлечения неправомерной выгоды.

В частности, в апреле этого года чиновник дважды получил денежные средства от представителя предпринимательской деятельности на общую сумму 130 тысяч гривен.

26 апреля он был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины сразу после получения дежурной части неправомерной выгоды.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

