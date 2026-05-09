На Прикарпатті іномарка "влетіла" в пасажирський автобус і впала в річку
Аварія сталась 9 травня у Татарові. І в автобусі, і в авто були пасажири
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Автомобіль Volkswagen зіткнувся з туристичним автобусом Neoplan. Внаслідок цього легковик злетів з дороги й впав у русло річки Прут. 35-річний водій та пасажиркаа отримали травми. Їх госпіталізували медики.
"У салоні автомобіля перебували двоє людей. Їх деблокували з понівеченого транспортного засобу та госпіталізували до лікувального закладу. Водій та пасажири туристичного автобуса не постраждали", - повідомили в поліції.
