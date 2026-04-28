ДТП произошло 27 апреля около 16:00 на Калушском шоссе в Ивано-Франковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Произошло столкновение трех транспортных средств – грузовиков Tata, легковушек Renault Megane и BMW.

По предварительной информации, 46-летний водитель Renault выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Tata под управлением 63-летнего мужчины.

В результате удара в Renault оторвалось переднее левое колесо, повредившее автомобиль BMW, который двигался позади. Им управляла 48-летняя женщина.

В результате ДТП водитель Renault получил травмы, его доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

