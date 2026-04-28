Від удару в легковика відірвало колесо: на Прикарпатті сталася потрійна ДТП
ДТП сталася 27 квітня близько 16:00 на Калуському шосе в Івана-Франківській області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Відбулося зіткнення трьох транспортних засобів – вантажівки Tata, легковиків Renault Megane та BMW.
За попередньою інформацією, 46-річний водій Renault виїхав на зустрічну смугу, де врізався у вантажівку Tata під керуванням 63-річного чоловіка.
Внаслідок удару в Renault відірвалося переднє ліве колесо, яке пошкодило автомобіль BMW, що рухався позаду. Ним керувала 48-річна жінка.
Внаслідок ДТП водій Renault отримав травми, його доставили до лікарні.
Поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди.
