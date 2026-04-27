На Буковине правоохранители остановили масштабную схему незаконного экспорта лесоматериалов в Молдову

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины.

Следствие установило, что организатор – руководитель частного предприятия в 2024–2025 годах скупал неучтенную древесину, оформлял ее по поддельным документам о происхождении и вывозил за границу.

К этой деятельности были привлечены предприниматели, работники лесничества и водители, обеспечивавшие перевозку незаконно заготовленного леса.

22 апреля 2026 г. в Черновицкой области провели 26 обысков на деревообрабатывающих предприятиях, в складских и офисных помещениях, транспортных средствах и по местам жительства причастных лиц.

Правоохранители изъяли около 1 000 м³ лесодревесины (кругляки), товарно-транспортные документы и бирки для маркировки. Также наличные: более 48 тыс. евро, 4,5 тыс. долларов США и более 500 тыс. грн, мобильные телефоны, видеорегистраторы и черновые записи. Общая стоимость изъятого около 10 млн. грн.

Двум руководителям частных предприятий по лесной и деревообрабатывающей отрасли сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 201-1 Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все участники схемы.

