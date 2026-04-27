На первое свидание с супругой Буданов принес цветы, книгу и весы

Супруга главы ОП Кирилла Буданова рассказала о том, как они встретились. Оказалось, это произошло прямо в поезде

Об этом сообщает "Бабель".

Супругу Кирилл Буданов встретил в 2013 году. Когда он возвращался из Одессы, он встретил девушку в поезде. По словам Марианны, ее не должно было там быть, но как будто "звезды сошлись".

На первое свидание Кирилл Буданов принес цветы, книгу Стефана Цвейга. Тогда Марианна училась в университете психолога. Кроме того, девушка активно тренировалась, а потому Кирилл принес ей вес. Где он работал, тогда она не знала.

"Я думала, он занимается не связанной с военным делом работой, и мне не было важно, какую должность он занимает", - говорит Марианна.

Предложение глава Офиса президента делал несколько раз, но она отказывала. Для него это был уже второй брак (от первого у него есть сын). С Марианной они вместе уже 17 лет, если считать от первой встречи в поезде.

"Большинство людей действительно говорят: как женщина говорит, так я и делаю. Это плюс-минус правда", - говорит Кирилл Буданов, отмечая, что иногда его называют подкаблучником.

Напомним, ранее сообщалось, что Кирилл Буданов в свое время предложил Владимиру Зеленскому стратегический план преодоления кризиса, парализовавшего властную верхушку из-за резонансного расследования НАБУ, известного как "Миндичгейт". Ключевым и наиболее радикальным требованием документа была отставка Андрея Ермака.