Полиция выясняет обстоятельства смерти ребенка в городе Тлумач. Тело 11-летнего парня обнаружили ночью 3 апреля на территории местной трансформаторной подстанции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Спасатели сняли погибшего со второго этажа здания подстанции. Тело подростка направили на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

Полицейские и спасатели в который раз призывают родителей следить за детьми и объяснять им опасность энергетических объектов. Трансформаторные подстанции находятся под высоким напряжением, поэтому приближение к ним или попытки подняться на конструкции смертельно опасны.

Напомним, 29 марта в Соломенском районе Киева произошел трагический случай: один юноша погиб, еще двое подростков получили ожоги в результате поражения током на крыше поезда.