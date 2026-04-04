04 квітня 2026, 14:52

На Прикарпатті на трансформаторній підстанції знайшли тіло 11-річного хлопчика

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Поліція з’ясовує обставини смерті дитини у місті Тлумач. Тіло 11-річного хлопця виявили вночі 3 квітня на території місцевої трансформаторної підстанції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Рятувальники зняли загиблого з другого поверху будівлі підстанції. Тіло підлітка направили на судмедекспертизу для встановлення точної причини смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України з поміткою "нещасний випадок".

Поліцейські та рятувальники вкотре закликають батьків пильнувати за дітьми та пояснювати їм небезпеку енергетичних об’єктів. Трансформаторні підстанції перебувають під високою напругою, тому наближення до них або спроби піднятися на конструкції є смертельно небезпечними.

Нагадаємо, 29 березня у Солом'янському районі Києва стався трагічний випадок: один юнак загинув, ще двоє підлітків отримали опіки внаслідок ураження струмом на даху потяга.

Прикарпаття події загиблий смерть дитини трансформатор
Панорамний знімок зубів: сучасна діагностика для здорової усмішки
