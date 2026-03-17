Фото: поліція

Поліція повідомила про підозру чоловіку, який пʼяним скоїв смертельну ДТП у селі Заріччя Надвірнянського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці розшукали 29-річного водія та автомобіль у нього вдома. З’ясувалося, що це військовослужбовець, який самовільно залишив частину. Чоловік мав ознаки сп’яніння, але проходити медичний огляд відмовився.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 ККУ. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення. Розслідування триває.

Нагадаємо, ДТП сталася 15 березня близько 19:00. Водій наїхав на двох сестер-пішоходів і втік з місця події. Від отриманих травм 17-річна дівчина загинула на місці, а її 23-річну сестру госпіталізували.