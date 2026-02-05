Фото: полиция

Полиция вместе с пограничниками ликвидировала канал незаконной переправки мужчин через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Дельцы искали мужчин, которые хотели незаконно уехать из страны, и предлагали переправить их за 7000 долларов. Фигуранты планировали незаконно переправить в Румынию жителя Ивано-Франковской области. Они встретились на ж/д вокзале в Ивано-Франковске, чтобы обсудить безопасный маршрут. После инструктажа 36-летний посредник повез мужчину на собственном автомобиле к границе. Во время трансфера "заказчик" отдал ему первую часть денег – 3300 долларов.

Однако реализовать преступный замысел злоумышленникам не удалось – правоохранители разоблачили фигуранта "на горячем".

Жителю Коломыйщины сообщили о подозрении (ч. 3 ст. 332 УК).

Правоохранители разыскивают организатора из Закарпатья и устанавливают других возможных участников схемы.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали мужчину, который за $10 тысяч обещал переправить киевлянина через Тису. Ему грозит уголовная ответственность.