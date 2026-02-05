15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
UA | RU
UA | RU
05 февраля 2026, 11:42

На Прикарпатье разоблачили схему побега в Румынию за 7000 долларов

05 февраля 2026, 11:42
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Полиция вместе с пограничниками ликвидировала канал незаконной переправки мужчин через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Дельцы искали мужчин, которые хотели незаконно уехать из страны, и предлагали переправить их за 7000 долларов. Фигуранты планировали незаконно переправить в Румынию жителя Ивано-Франковской области. Они встретились на ж/д вокзале в Ивано-Франковске, чтобы обсудить безопасный маршрут. После инструктажа 36-летний посредник повез мужчину на собственном автомобиле к границе. Во время трансфера "заказчик" отдал ему первую часть денег – 3300 долларов.

Однако реализовать преступный замысел злоумышленникам не удалось – правоохранители разоблачили фигуранта "на горячем".

Жителю Коломыйщины сообщили о подозрении (ч. 3 ст. 332 УК).

Правоохранители разыскивают организатора из Закарпатья и устанавливают других возможных участников схемы.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали мужчину, который за $10 тысяч обещал переправить киевлянина через Тису. Ему грозит уголовная ответственность.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
граница Прикарпатье побег побег от мобилизации побег за границу переправитель
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
6000 долларов за побег в Молдову: в Винницкой области разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу
06 февраля 2026, 16:33
Сбил и скрылся: в Ровенской области будут судить водителя, наехавшего на ребенка
06 февраля 2026, 16:25
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
06 февраля 2026, 15:55
Как держаться, когда не можешь планировать даже на завтра: три совета психолога
06 февраля 2026, 15:55
Старый дом в Днепре превратился в руину: жители живут среди грязи и холода
06 февраля 2026, 15:36
В Житомирской области чиновник организовал схему заработка на уклонистах
06 февраля 2026, 15:35
Прекращение войны должно отвечать государственным интересам
06 февраля 2026, 15:14
Советник Зеленского Камышин поддерживает связь с Ермаком, но не помнит деталей встреч – УП
06 февраля 2026, 14:56
"От голода и холода": в Киевской области умер украинский кинооператор
06 февраля 2026, 14:43
Во Львовской области водитель скорой под наркотиками сбил 10-летнего ребенка
06 февраля 2026, 14:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марианна Безуглая
Все блоги »