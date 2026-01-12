Фото: Нацполиция

В Ивано-Франковской области сообщили о подозрении экс-чиновника управления образования. Речь идет о присвоении бюджетных средств

Об этомсообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, находясь в должности эксчиновщица организовала схему присвоения горюче-смазочных материалов. В схему она привлекла своего мужа. Он работал в том же управлении в должности водителя.

"Полицейские установили, что с июля 2023 по май 2025 года женщина занимала должность начальницы управления образования, молодежи и спорта одной из территориальных общин области", - сообщили в полиции.

Напомним, на Буковине сообщено о подозрении 15 чиновникам за масштабные хищения бюджетных средств. Среди них – руководители коммунальных предприятий, сельские головы, руководители государственных учреждений, представители частных компаний и подрядных организаций.

.