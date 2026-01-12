На Прикарпатті чиновниця управління освіти "заробила" на схемі з пальним

Фото: Нацполіція

В Івано-Франківській області повідомили про підозру ексчиновниці управління освіти. Йдеться про привласнення бюджетних коштів

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, перебуваючи на посаді ексчиновниця організувала схему привласнення паливно-мастильних матеріалів. До схеми вона залучила свого чоловіка. Він працював у тому ж управлінні на посаді водія.

"Поліцейські встановили, що з липня 2023 року по травень 2025 року жінка обіймала посаду начальниці управління освіти, молоді та спорту однієї з територіальних громад області", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Буковині повідомлено про підозру 15 посадовцям за масштабні розкрадання бюджетних коштів. Серед яких – керівники комунальних підприємств, сільські голови, очільники державних установ, представники приватних компаній та підрядних організацій.

