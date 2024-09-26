Из-за атаки "Шахедов" центр Ивано-Франковска остался без света
Ночью 26 сентября российские беспилотники атаковали Ивано-Франковск. Поврежден объект критической инфраструктуры
Об этом сообщила начальница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает RegioNews.
Часть города частично осталась обесточенной. Энергетики уже работают над возобновлением энергоснабжения. Для ликвидации последствий на место происшествия оперативно прибыли все соответствующие службы.
Пожар, возникший на месте падения, ликвидирован.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, россияне ночью ударили по Запорожью. Получили ранения восемь человек.
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