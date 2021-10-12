COVID в Украине: за сутки выявили почти 12 тысяч новых случаев заражения
За прошедшие сутки, 11 октября, в Украине обнаружили 11 996 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших - 1262 детей, медработников - 227.
Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 2274 человека; летальных исходов - 352; выздоровевших - 5419 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1502), Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816), Запорожской (715) областях и в Киеве (628).
За сутки протестировано: методом ПЦР - 46 233 человека, методом ИФА - 8913, экспресс-тестами - 38 586 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 562 085 человек;
- выздоровели - 2 297 899 человек;
- летальных случаев - 59 052.
Напомним, 10 октября в Украине выявили 8832 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Среди заболевших - 863 детей, медработников - 78.