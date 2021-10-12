COVID в Украине: за сутки выявили почти 12 тысяч новых случаев заражения

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 11 октября, в Украине обнаружили 11 996 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших - 1262 детей, медработников - 227.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 2274 человека; летальных исходов - 352; выздоровевших - 5419 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1502), Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816), Запорожской (715) областях и в Киеве (628).

За сутки протестировано: методом ПЦР - 46 233 человека, методом ИФА - 8913, экспресс-тестами - 38 586 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 562 085 человек;

выздоровели - 2 297 899 человек;

летальных случаев - 59 052.

Напомним, 10 октября в Украине выявили 8832 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Среди заболевших - 863 детей, медработников - 78.