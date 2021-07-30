На Прикарпатье мужчину покусала бешеная лиса: село - на карантине

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На Прикарпатье в селе Большевцы ввели карантин из-за того, что жителя села укусила лиса, у которой обнаружили бешенство

Как пишет RegioNews, об этом сообщила Ивано-Франковская региональная государственная лаборатория Госпродпотребслужбы.

Лиса забежала во двор и украла курицу. 27-летний мужчина хотел отобрать у лисы добычу, но животное его укусило. Лису во дворе убили.

Ее отправили в лабораторию для вирусологического исследования. Так специалисты обнаружили у животного бешенство.

Инспекторы государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии провели обследование хозяйства, где убили лису. На село решили наложить карантинные ограничения и определить "неблагополучную территорию".

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