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30 июля 2021, 17:14 34

На Прикарпатье мужчину покусала бешеная лиса: село - на карантине

30 июля 2021, 17:14 34
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Фото из открытых источников
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На Прикарпатье в селе Большевцы ввели карантин из-за того, что жителя села укусила лиса, у которой обнаружили бешенство

Как пишет RegioNews, об этом сообщила Ивано-Франковская региональная государственная лаборатория Госпродпотребслужбы.

Лиса забежала во двор и украла курицу. 27-летний мужчина хотел отобрать у лисы добычу, но животное его укусило. Лису во дворе убили.

Ее отправили в лабораторию для вирусологического исследования. Так специалисты обнаружили у животного бешенство.

Инспекторы государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии провели обследование хозяйства, где убили лису. На село решили наложить карантинные ограничения и определить "неблагополучную территорию".

Ранее мы писали о том, что в зоопарке под Полтавой пантера напала на ветеринара.

Украина карантин Прикарпатье животные село

 
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