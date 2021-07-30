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30 липня 2021, 17:14 36

На Прикарпатті чоловіка покусала скажена лисиця: село - на карантині

30 липня 2021, 17:14 36
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Фото з відкритих джерел
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На Прикарпатті у селі Більшівці ввели карантин через те, що жителя села вкусила лисиця, в якої виявили сказ

Як пише RegioNews, про це повідомила Івано-Франківська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби.

Лисиця забігла на подвір’я та вкрала курку. 27-річний чоловік хотів відібрати у лисиці здобич, але тварина його вкусила. Лисицю на подвір’ї вбили.

Її відправили у лабораторію для вірусологічного дослідження. Так спеціалісти виявили у тварини сказ.

Інспектори державної надзвичайної протиепізоотичної комісії провели обстеження господарства, де вбили лисицю. На село вирішили накласти карантинні обмеження та визначити Більшівці "неблагополучною територією".

Раніше ми писали про те, що у зоопарку під Полтавою пантера напала на ветеринара.

Україна карантин Прикарпаття тварини село

 
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