На Прикарпатті чоловіка покусала скажена лисиця: село - на карантині

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На Прикарпатті у селі Більшівці ввели карантин через те, що жителя села вкусила лисиця, в якої виявили сказ

Як пише RegioNews, про це повідомила Івано-Франківська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби.

Лисиця забігла на подвір’я та вкрала курку. 27-річний чоловік хотів відібрати у лисиці здобич, але тварина його вкусила. Лисицю на подвір’ї вбили.

Її відправили у лабораторію для вірусологічного дослідження. Так спеціалісти виявили у тварини сказ.

Інспектори державної надзвичайної протиепізоотичної комісії провели обстеження господарства, де вбили лисицю. На село вирішили накласти карантинні обмеження та визначити Більшівці "неблагополучною територією".

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