Падение самолета на Прикарпатье: пожар в доме ликвидировали
Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома, которое произошло из-за падения легкомоторного самолета на Прикарпатье
Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области, пишет RegioNews.
Из-за падения самолета вспыхнул жилой дом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
В 13:58 пожар был локализован, а 14:47 - ликвидирован. Тушили возгорание 25 человек и 6 ед. техники ГСЧС.
Напомним, в селе Шепаровцы (Ивано-Франковская область) днем 28 июля легкомоторный самолет упал на дом. В результате погибли четыре человека. В доме после падения самолета начался пожар.
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