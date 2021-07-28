Падение самолета на Прикарпатье: пожар в доме ликвидировали

Фото: ГСЧС

Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области, пишет RegioNews.

Из-за падения самолета вспыхнул жилой дом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В 13:58 пожар был локализован, а 14:47 - ликвидирован. Тушили возгорание 25 человек и 6 ед. техники ГСЧС.

Напомним, в селе Шепаровцы (Ивано-Франковская область) днем 28 июля легкомоторный самолет упал на дом. В результате погибли четыре человека. В доме после падения самолета начался пожар.