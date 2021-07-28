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28 июля 2021, 16:27 222

Падение самолета на Прикарпатье: пожар в доме ликвидировали

28 июля 2021, 16:27 222
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Фото: ГСЧС
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Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома, которое произошло из-за падения легкомоторного самолета на Прикарпатье

Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области, пишет RegioNews.

Из-за падения самолета вспыхнул жилой дом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В 13:58 пожар был локализован, а 14:47 - ликвидирован. Тушили возгорание 25 человек и 6 ед. техники ГСЧС.

Напомним, в селе Шепаровцы (Ивано-Франковская область) днем 28 июля легкомоторный самолет упал на дом. В результате погибли четыре человека. В доме после падения самолета начался пожар.

Украина пожар Ивано-Франковск Прикарпатье Ивано-Франковская область

 
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