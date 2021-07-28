Падіння літака на Прикарпатті: пожежу в будинку ліквідували
Пожежники ліквідували займання житлового будинку, яке сталось через падіння легкомоторного літака на Прикарпатті
Про це повідомили в ДСНС в Івано-Франківській області, пише RegioNews.
Через падіння літака спалахнув житловий будинок. Площа пожежі становила 100 квадратних метрів.
О 13:58 пожежу було локалізовано, а 14:47 - ліквідовано. Гасили займання 25 осіб та 6 од. техніки ДСНС.
Нагадаємо, в селі Шепарівці (Івано-Франківська область) вдень 28 липня легкомоторний літак впав на будинок. В результаті загинули чотири людини. У будинку після падіння літака почалася пожежа.
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