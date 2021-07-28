14:46  28 липня
Україна змінює правила в'їзду для громадян та іноземців
16:54  28 липня
На базі відпочинку на Прикарпатті отруїлися люди
18:00  28 липня
На Донбасі зафіксували шість порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
28 липня 2021, 16:27 222

Падіння літака на Прикарпатті: пожежу в будинку ліквідували

28 липня 2021, 16:27 222
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Пожежники ліквідували займання житлового будинку, яке сталось через падіння легкомоторного літака на Прикарпатті

Про це повідомили в ДСНС в Івано-Франківській області, пише RegioNews.

Через падіння літака спалахнув житловий будинок. Площа пожежі становила 100 квадратних метрів.

О 13:58 пожежу було локалізовано, а 14:47 - ліквідовано. Гасили займання 25 осіб та 6 од. техніки ДСНС.

Нагадаємо, в селі Шепарівці (Івано-Франківська область) вдень 28 липня легкомоторний літак впав на будинок. В результаті загинули чотири людини. У будинку після падіння літака почалася пожежа.

Україна пожежа Івано-Франківськ Прикарпаття Івано-Франківська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua