В Украине за неделю утонули более полусотни человек

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В течение прошлой недели, с 28.06 до 4.07, во время пожаров в Украине погибло 8 человек, на водных объектах - 53

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 445 чрезвычайных происшествий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 57 человек.

За неделю ликвидировано 977 пожаров, спасено на пожарах 28 человек и не допущено уничтожение огнем 227 домов и 42 ед. техники. Во время пожаров погибло 8 человек.

Также в течение недели на водных объектах погибли 53 человека.

Напомним, недавно в Киеве в Днепре утонул мужчина.