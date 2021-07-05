В Украине за неделю утонули более полусотни человек
В течение прошлой недели, с 28.06 до 4.07, во время пожаров в Украине погибло 8 человек, на водных объектах - 53
Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 445 чрезвычайных происшествий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 57 человек.
За неделю ликвидировано 977 пожаров, спасено на пожарах 28 человек и не допущено уничтожение огнем 227 домов и 42 ед. техники. Во время пожаров погибло 8 человек.
Также в течение недели на водных объектах погибли 53 человека.
Напомним, недавно в Киеве в Днепре утонул мужчина.
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