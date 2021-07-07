Правительство согласовало отставку Бойчука и назначение нового председателя Франковской ОГА

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Кабинет министров на заседании 7 июля согласовал увольнение Андрея Бойчука с должности председателя Ивано-Франковской ОГА

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на сообщение нардепа от " ЕС" Алексея Гончаренко.

Кабмин согласовал назначение на эту должность Светлану Онищук. Теперь решение за президентом.

Известно, что Онищук с 2019 года работает заместителем Бойчука. Она родилась 7 января 1984 года в поселке Заболотов на Франковщине. Высшее образование получила в Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника по специальностям правоведение и экономика и предпринимательство. В декабре 2018 ей присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Украины”.

Напомним, в мае Бойчук приобрел за 1,4 млн два мотоцикла.