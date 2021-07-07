Уряд погодив відставку Бойчука та призначення нової голови Івано-Франківської ОДА

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Кабінет міністрів на засіданні 7 липня погодив звільнення Андрія Бойчука з посади голови Івано-Франківської ОДА

Про це інформує RegioNews з посиланням на повідомлення нардепа від "ЄС" Олексія Гончаренка.

Кабмін погодив призначення на цю посаду Світлану Онищук. Тепер рішення за президентом.

Відомо, що Онищук з 2019 року працює заступником Бойчука. Вона народилася 7 січня 1984 року у селищі Заболотів на Франківщині. Вищу освіту здобула у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за спеціальностями правознавство та економіка і підприємництво. У грудні 2018 їй присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України”.

Нагадаємо, у травні Бойчук придбав за 1,4 млн два мотоцикли.