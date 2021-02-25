Мэр Ивано-Франковска Марцинкив рассказал о новых ограничениях в городе
В Ивано-Франковской области и в областном центре с 26 февраля вводят жесткий карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook, передает RegioNews.
"Карантин в Украине продлен до 30 апреля. А все ограничения активизируются завтра — 26 февраля", — отметил он.
По словам Марцинкива, движение транспорта (включая городской, междугородный автобусный, железнодорожный и авиационный) приостановят.
Передвигаться по городу можно будет легковыми автомобилями (до пяти человек, без учета детей до 14 лет) и служебными или арендованными авто (исключительно на местах для сидения и с использованием индивидуальных средств защиты).
"Но замечу, что городской общественный транспорт будет ездить! Курсировать будут все маршруты, но в режиме спецперевозок: только сидячие места и справки с работы", — отметил мэр.
Детсады закроют. "Сейчас думаем, как сделать дежурные. Чтобы родителям, особенно медикам, было где оставить детей", — добавил Руслан Марцинкив.
Остальные учебных заведения переходит на дистанционное обучение.
Всем учреждениям, организациям и предприятиям рекомендуют перейти на гибкий график и дистанционный режим. Приветствуется посменная работа, онлайн-режим, разное время начала и конца работы, чтобы уменьшить количество контактов между людьми.
Также продолжат работать контрольно-пропускные пункты.
НОВЕ – ПРО КАРАНТИН #безпека_ІФ Вчора ввечері засідала обласна комісія ТЕБ і НС. До вашої уваги – оновлення щодо...Posted by Руслан Марцінків on Wednesday, February 24, 2021
Нагадаємо, ранее мэр города заявил, что в Ивано-Франковске COVID-больницы на 106 процентов заполнены пациентами