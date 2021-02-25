11:58  25 февраля
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив рассказал о новых ограничениях в городе
10:32  25 февраля
Фельдман поддержал депутата горсовета Харькова, которого ударили на сессии
08:11  25 февраля
Манипуляторы и провокаторы: штаб ООС обвинил боевиков в нарушении режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2021, 11:58 257

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив рассказал о новых ограничениях в городе

25 февраля 2021, 11:58 257
Читайте також українською мовою
По словам Марцинкива, движение транспорта (включая городской, междугородный автобусный, железнодорожный и авиационный) приостановят
По словам Марцинкива, движение транспорта (включая городской, междугородный автобусный, железнодорожный и авиационный) приостановят
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковской области и в областном центре с 26 февраля вводят жесткий карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook, передает RegioNews.

"Карантин в Украине продлен до 30 апреля. А все ограничения активизируются завтра — 26 февраля", — отметил он.

По словам Марцинкива, движение транспорта (включая городской, междугородный автобусный, железнодорожный и авиационный) приостановят.

Передвигаться по городу можно будет легковыми автомобилями (до пяти человек, без учета детей до 14 лет) и служебными или арендованными авто (исключительно на местах для сидения и с использованием индивидуальных средств защиты).

"Но замечу, что городской общественный транспорт будет ездить! Курсировать будут все маршруты, но в режиме спецперевозок: только сидячие места и справки с работы", — отметил мэр.

Детсады закроют. "Сейчас думаем, как сделать дежурные. Чтобы родителям, особенно медикам, было где оставить детей", — добавил Руслан Марцинкив.

Остальные учебных заведения переходит на дистанционное обучение.

Всем учреждениям, организациям и предприятиям рекомендуют перейти на гибкий график и дистанционный режим. Приветствуется посменная работа, онлайн-режим, разное время начала и конца работы, чтобы уменьшить количество контактов между людьми.

Также продолжат работать контрольно-пропускные пункты.

НОВЕ – ПРО КАРАНТИН #безпека_ІФ Вчора ввечері засідала обласна комісія ТЕБ і НС. До вашої уваги – оновлення щодо...

Posted by Руслан Марцінків on Wednesday, February 24, 2021

Нагадаємо, ранее мэр города заявил, что в Ивано-Франковске COVID-больницы на 106 процентов заполнены пациентами

коронавирус Украина карантин Ивано-Франковск Прикарпатье

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Камень в тихое болото: как в Луцке "За майбутнє" получила власть, а потом чуть не вляпалась в международный скандал
"Готовы увольняться": что не так с индийской вакциной и что думают о ней медики
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram