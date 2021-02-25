Мэр Ивано-Франковска Марцинкив рассказал о новых ограничениях в городе

По словам Марцинкива, движение транспорта (включая городской, междугородный автобусный, железнодорожный и авиационный) приостановят

По словам Марцинкива, движение транспорта (включая городской, междугородный автобусный, железнодорожный и авиационный) приостановят

Фото из открытых источников

В Ивано-Франковской области и в областном центре с 26 февраля вводят жесткий карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook, передает RegioNews.

"Карантин в Украине продлен до 30 апреля. А все ограничения активизируются завтра — 26 февраля", — отметил он.

По словам Марцинкива, движение транспорта (включая городской, междугородный автобусный, железнодорожный и авиационный) приостановят.

Передвигаться по городу можно будет легковыми автомобилями (до пяти человек, без учета детей до 14 лет) и служебными или арендованными авто (исключительно на местах для сидения и с использованием индивидуальных средств защиты).

"Но замечу, что городской общественный транспорт будет ездить! Курсировать будут все маршруты, но в режиме спецперевозок: только сидячие места и справки с работы", — отметил мэр.

Детсады закроют. "Сейчас думаем, как сделать дежурные. Чтобы родителям, особенно медикам, было где оставить детей", — добавил Руслан Марцинкив.

Остальные учебных заведения переходит на дистанционное обучение.

Всем учреждениям, организациям и предприятиям рекомендуют перейти на гибкий график и дистанционный режим. Приветствуется посменная работа, онлайн-режим, разное время начала и конца работы, чтобы уменьшить количество контактов между людьми.

Также продолжат работать контрольно-пропускные пункты.

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Нагадаємо, ранее мэр города заявил, что в Ивано-Франковске COVID-больницы на 106 процентов заполнены пациентами