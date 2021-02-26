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26 февраля 2021, 11:59 719

В Ивано-Франковской области произошла серьезная авария: есть погибший и пострадавшие

26 февраля 2021, 11:59 719
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На въезде в областной центр образовался затор
На въезде в областной центр образовался затор
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Сегодня утром в Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием 6 автомобилей. В результате происшествия погиб один человек и еще трое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает RegioNews со ссылкой на "Общественное Карпаты".

Как сообщается, ДТП произошло в 07:35 в селе Угринов Угриновской территориальной общины Ивано-Франковского района. Тогда столкнулись шесть автомобилей. На въезде в областной центр образовался затор.

На месте происшествия работают спасатели. Они смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части дороги и отсоединили клеммы аккумуляторных батарей поврежденных автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области грузовик упал с моста в реку.

Украина ДТП Ивано-Франковск авто авария

 
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