В Ивано-Франковской области произошла серьезная авария: есть погибший и пострадавшие

На въезде в областной центр образовался затор

На въезде в областной центр образовался затор

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Сегодня утром в Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием 6 автомобилей. В результате происшествия погиб один человек и еще трое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает RegioNews со ссылкой на "Общественное Карпаты".

Как сообщается, ДТП произошло в 07:35 в селе Угринов Угриновской территориальной общины Ивано-Франковского района. Тогда столкнулись шесть автомобилей. На въезде в областной центр образовался затор.

На месте происшествия работают спасатели. Они смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части дороги и отсоединили клеммы аккумуляторных батарей поврежденных автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области грузовик упал с моста в реку.