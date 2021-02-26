В Івано-Франківській області сталася серйозна аварія: є загиблий і постраждалі

На в'їзді в обласний центр утворився затор

На в'їзді в обласний центр утворився затор

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Сьогодні вранці в Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі 6 автомобілів. У результаті події загинула одна людина та ще троє отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає RegioNews з посиланням на "Громадська Карпати".

Як повідомляється, ДТП сталася о 07:35 у селі Угринів Угринівської територіальної громади Івано-Франківського району. Тоді зіштовхнулись шість автівок. На в’їзді в обласний центр утворився затор.

На місці події працюють рятувальники. Вони змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги та від’єднали клеми акумуляторних батарей пошкоджених автомобілів.

Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області вантажівка впала з моста в річку.