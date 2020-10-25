В полицию поступают жалобы по поводу опроса Зеленского - Клименко

В правоохранительные органы жалуются как избиратели, так и волонтеры

В правоохранительные органы жалуются как избиратели, так и волонтеры

Фото: Цензор.нет

В полицию начали поступать жалобы от украинцев касательно проведения Зе-опроса. Правоохранителям жалуются как избиратели, так и волонтеры.

Об этом сообщил во время брифинга глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает RegioNews.

Так, в полицию Волынской области поступило заявление от граждан на незаконность проведения всенародного опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, а в Киеве на Подоле перевернули урну с листочками опроса.

В Нацполиции уточнили, что в заявлении граждан, поданном в полицию Волынской области, речь идет о неправомерности действий тех, кто проводит опрос, поскольку он содержит элементы агитации.

Что касается инцидента с перевернутой урной с результатами опроса, то, как уточнили в Нацполиции, мужчина подошел к волонтерам, вырвал из рук листочки, разбросал их и ушел.

Любые хулиганские попытки, попытки повлиять на оперативную ситуацию, попытки угроз нашим гражданам полиция будет прекращать", - сказал Клименко.

Кроме того, нарушения во время опроса фиксируют и публикуют сами украинцы. Так в сети разошлось видео, на котором мужчина беспрепятственно ответил на вопросы президента аж 7 раз.

А в Ирпене кандидат от "Европейской солидарности" Ярослав Куц довёл до слез волонтера, которая делала опрос от президента, сообщает Pavlovsky News.

Юрист потребовал от девушки предъявить удостоверение и ответить на вопросы: кто ее уполномочил проводить этот опрос, кто выдал урны и анкеты.

Кроме того, Куц попросил девушку рассказать, какую социологическую службу она представляет. Девушка отказалась, уточнив, что даст ответ полиции. Потом она расплакалась.

Напомним, ранее Аваков заявил, что всеукраинский опрос Зеленского не нарушает закон.