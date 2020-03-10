ОТГ Ивано-Франковской области получили 75 млн гривен

Только два месяца дали громадам, чтобы сформулировать перечень инфраструктурных проектов

Только два месяца дали громадам, чтобы сформулировать перечень инфраструктурных проектов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ивано-Франковское региональное отделение ассоциации городов Украины.

Правительство утвердило распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на формирование инфраструктуры объединенных территориальных громад в 2020 году. Как и в 2019 году он составляет 2,1 млрд грн, для ОТГ Прикарпатья - 75,2 млн. гривен.

Больше всего средств получат:

Вигодская – 3 миллиона 843 тысячи гривен

Пасичнянская – 3 миллиона 311 тысяч гривен

Печенижинская – 3 миллиона 298 тысяч гривен

Ивано-Франковская – 3 миллиона 58 тысяч гривен

Рожнивская – 2 миллиона 967 тысяч гривен

Меньше всего средств получат:

Букачивская – 836 тысяч гривен

Угрыновская – 782 тысячи гривен

Билоберизкая – 776 тысяч гривен

Корницкая – 748 тысяч гривен

Єзупильская – 429 тысяч гривен

Средства могут быть направлены на разработку проектной, градостроительной и планировочной документации, повышение качества предоставления административных услуг, создание современных систем организации управления обществом, реконструкцию, капитальный ремонт, переоборудование, перепрофилирование зданий бюджетных учреждений, новое строительство и т. д

Субвенция направляется также на капитальный ремонт улиц и дорог населенных пунктов.

Территориальные громады имеют лишь два месяца для представления Перечня инфраструктурных проектов на рассмотрение Комиссии при Минрегионе.

Напомним, на прошлой неделе во Львове протестовали против формирования ОТГ в области. Люди требовали вернуть Перспективный план формирования территорий в Львовской области на доработку.