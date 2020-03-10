ОТГ Ивано-Франковской области получили 75 млн гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ивано-Франковское региональное отделение ассоциации городов Украины.
Правительство утвердило распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на формирование инфраструктуры объединенных территориальных громад в 2020 году. Как и в 2019 году он составляет 2,1 млрд грн, для ОТГ Прикарпатья - 75,2 млн. гривен.
Больше всего средств получат:
Вигодская – 3 миллиона 843 тысячи гривен
Пасичнянская – 3 миллиона 311 тысяч гривен
Печенижинская – 3 миллиона 298 тысяч гривен
Ивано-Франковская – 3 миллиона 58 тысяч гривен
Рожнивская – 2 миллиона 967 тысяч гривен
Меньше всего средств получат:
Букачивская – 836 тысяч гривен
Угрыновская – 782 тысячи гривен
Билоберизкая – 776 тысяч гривен
Корницкая – 748 тысяч гривен
Єзупильская – 429 тысяч гривен
Средства могут быть направлены на разработку проектной, градостроительной и планировочной документации, повышение качества предоставления административных услуг, создание современных систем организации управления обществом, реконструкцию, капитальный ремонт, переоборудование, перепрофилирование зданий бюджетных учреждений, новое строительство и т. д
Субвенция направляется также на капитальный ремонт улиц и дорог населенных пунктов.
Территориальные громады имеют лишь два месяца для представления Перечня инфраструктурных проектов на рассмотрение Комиссии при Минрегионе.
Напомним, на прошлой неделе во Львове протестовали против формирования ОТГ в области. Люди требовали вернуть Перспективный план формирования территорий в Львовской области на доработку.
- 19:56 10 марта В Киеве есть более тысячи тестов на коронавирус - Кличко
- 19:37 10 марта Нефедов объяснил сокращение таможенных поступлений в бюджет
- 19:36 10 марта Николаевские школы самостоятельно закрываются на карантин
- 19:19 10 марта Стало известно, когда состоится внеочередное заседание парламента
- 19:04 10 марта ОТГ Ивано-Франковской области получили 75 млн гривен
- 18:58 10 марта Правительственный штаб утвердил новый план борьбы с коронавирусом
- 13:18 10 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 11:33 03 марта В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
- 12:37 08 марта Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой