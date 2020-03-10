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10 марта 2020, 19:04 2

ОТГ Ивано-Франковской области получили 75 млн гривен

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10 марта 2020, 19:04 2
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Только два месяца дали громадам, чтобы сформулировать перечень инфраструктурных проектов
Только два месяца дали громадам, чтобы сформулировать перечень инфраструктурных проектов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ивано-Франковское региональное отделение ассоциации городов Украины.

Правительство утвердило распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на формирование инфраструктуры объединенных территориальных громад в 2020 году. Как и в 2019 году он составляет 2,1 млрд грн, для ОТГ Прикарпатья - 75,2 млн. гривен.

Больше всего средств получат:

Вигодская – 3 миллиона 843 тысячи гривен
Пасичнянская – 3 миллиона 311 тысяч гривен
Печенижинская – 3 миллиона 298 тысяч гривен
Ивано-Франковская – 3 миллиона 58 тысяч гривен
Рожнивская – 2 миллиона 967 тысяч гривен

Меньше всего средств получат:

Букачивская – 836 тысяч гривен
Угрыновская – 782 тысячи гривен
Билоберизкая – 776 тысяч гривен
Корницкая – 748 тысяч гривен
Єзупильская – 429 тысяч гривен

Средства могут быть направлены на разработку проектной, градостроительной и планировочной документации, повышение качества предоставления административных услуг, создание современных систем организации управления обществом, реконструкцию, капитальный ремонт, переоборудование, перепрофилирование зданий бюджетных учреждений, новое строительство и т. д

Субвенция направляется также на капитальный ремонт улиц и дорог населенных пунктов.

Территориальные громады имеют лишь два месяца для представления Перечня инфраструктурных проектов на рассмотрение Комиссии при Минрегионе.

Напомним, на прошлой неделе во Львове протестовали против формирования ОТГ в области. Люди требовали вернуть Перспективный план формирования территорий в Львовской области на доработку.


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