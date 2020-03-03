Во Львове протестуют против формирования ОТГ в области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Четвертую студию.
Сегодня, 3 марта, перед входом в Львовскую облгосадминистрацию на ул.Винниченка, 18, происходит масштабная акция протеста.
Люди требуют безотлагательно вернуть Перспективный план формирования территорий громад в Львовской области на доработку. Принять меры для урегулирования проблем объединения громад путем проведения дополнительных консультаций. Сформировать новую группу для доработки Перспективного плана.
В состав рабочей группы должны входить 25 % – представители общин, 25 % – депутаты областного совета, 25% – эксперты, и 25 % – представители ЛОГА.
Перспективный план предлагают доработать до 17 марта.
К акции присоединились жители сел Сокольники, Годовице, Басовки, Мурованский ОТГ, Дублян, Малехова, Грибовичей, Куровичов, Волицкой ОТГ, Новострилищанськой ОТГ, Сосновки и других населенных пунктов.
21 февраля 2020 года в ЛОГА состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам формирования громад во Львовской области. Заседание было прервано и закрыто, поэтому вопрос внесения, в частности, Сокольницкой ОТГ в Перспективный план Львовской области не был рассмотрен на этом заседании, как и много других вопросов.
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