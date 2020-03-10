ОТГ Івано-Франківської області отримали 75 млн гривень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Івано-Франківське регіональне відділення асоціації міст України.
Уряд затвердив розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2020 році. Як і у 2019 році він складає 2,1 млрд грн, для ОТГ Прикарпаття - 75,2 млн. гривень.
Найбільше коштів отримають:
Вигодська – 3 мільйона 843 тисячі гривень
Пасічнянська – 3 мільйона 311 тисяч гривень
Печеніжинська – 3 мільйона 298 тисяч гривень
Івано-Франківська – 3 мільйона 58 тисяч гривень
Рожнівська – 2 мільйона 967 тисяч гривень
Найменше коштів отримають:
Букачівська – 836 тисяч гривень
Угринівська – 782 тисячі гривень
Білоберізька – 776 тисяч гривень
Корницька – 748 тисяч гривень
Єзупільська – 429 тисяч гривень
Кошти можуть бути спрямовані на розроблення проектної, містобудівної та планувальної документації, підвищення якості надання адміністративних послуг,
створення сучасних систем організації управління громадою, реконструкцію, капітальний ремонт, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ, нове будівництво тощо.
Субвенція спрямовується також на капітальний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг.
Територіальні громади мають лише два місяці для подання Переліку інфраструктурних проєктів на розгляд Комісії при Мінрегіоні.
Нагадаємо, минулого тижня у Львові протестували проти формування ОТГ в області. Люди вимагали повернути Перспективний план формування територій у Львівській області на доопрацювання.
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