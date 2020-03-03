Львовская область будет формировать ОТГ по принципу способности громад, - председатель ОГА
Как ранее сообщалось, сегодня во Львове протестуют против формирования ОТГ, люди требуют вернуть Перспективный план формирования территорий в Львовской области на доработку.
С представителями объединенных территориальных громад и сел Львовской области встретился председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий, сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы в facebook.
Простестувальники выразили обращение относительно создания собственных ОТГ и нежелание объединяться со Львовом.
"Сколько людей - столько мнений, но Львовщина будет формировать свои ОТГ по единому принципу - способность общины", - говорится в сообщении.
По результатам встречи Козицкий предложил представителям ОТГ написать коллективное обращение со своими предложениями и замечаниями, чтобы совместно рассмотреть острые вопросы.
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