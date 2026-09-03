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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Мужчину обвиняют в сексуальном насилии в отношении 9-летнего ребенка.

Преступление произошло в апреле этого года в одном из сел Кременчугского района. По данным следствия, обвиняемый находился дома в состоянии алкогольного опьянения. Он зашел в комнату своей дочери и начал приставать и целовать ее 9-летнюю подругу, которая пришла в гости. Испуганная девочка сбежала домой и рассказала обо всем матери, а та обратилась к правоохранителям.

Злоумышленника будут судить по ч. 4 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет). Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области суд подтвердил пожизненное заключение для 31-летнего мужчины, который насиловал 11-летнюю падчерицу.