На Полтавщині судитимуть чоловіка, який цілував та чіплявся до 9-річної подруги своєї доньки
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 46-річного мешканця Кременчуцького району Полтавської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.
Чоловіка обвинувачують у сексуальному насильстві щодо 9-річної дитини.
Злочин стався у квітні цього року в одному із сіл Кременчуцького району. За даними слідства, обвинувачений перебував удома у стані алкогольного сп'яніння. Він зайшов до кімнати своєї доньки та почав чіплятися й цілувати її 9-річну подругу, яка прийшла в гості. Налякана дитина втекла додому та розповіла про все матері, а та звернулася до правоохоронців.
Зловмисника судитимуть за ч. 4 ст. 153 КК України (сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років). Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Харківщині суд підтвердив довічне ув'язнення для 31-річного чоловіка, який ґвалтував 11-річну падчерку.