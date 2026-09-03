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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Чоловіка обвинувачують у сексуальному насильстві щодо 9-річної дитини.

Злочин стався у квітні цього року в одному із сіл Кременчуцького району. За даними слідства, обвинувачений перебував удома у стані алкогольного сп'яніння. Він зайшов до кімнати своєї доньки та почав чіплятися й цілувати її 9-річну подругу, яка прийшла в гості. Налякана дитина втекла додому та розповіла про все матері, а та звернулася до правоохоронців.

Зловмисника судитимуть за ч. 4 ст. 153 КК України (сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років). Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині суд підтвердив довічне ув'язнення для 31-річного чоловіка, який ґвалтував 11-річну падчерку.