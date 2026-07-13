Атака на гражданское судно: в Одесской области возросло количество жертв российского удара

Фото: Офис Генерального прокурора

Во время ликвидации пожара на атакованном утром россиянами суда в Одессе обнаружили тела еще двух моряков

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Днем 13 июля вооруженные силы РФ атаковали ударными дронами объекты портовой инфраструктуры Одесской области.



В частности, повреждена надстройка гражданского иностранного судна с удобрениями.



От вражеской атаки погибли пять членов экипажа. Пострадали еще десять гражданских людей: среди них семеро мужчин в возрасте 19-64 года и три женщины в возрасте 22-34 года. Семь находятся в больнице, еще трое травмированных находятся на амбулаторном лечении.



Прокуроры начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что в понедельник, 13 июля, российские военные атаковали портовую инфраструктуру Одесской области и попали в гражданское торговое судно под флагом Республики Того, которое перевозило минеральные удобрения.