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13 июля 2026, 17:41

Атака на гражданское судно: в Одесской области возросло количество жертв российского удара

13 июля 2026, 17:41
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Во время ликвидации пожара на атакованном утром россиянами суда в Одессе обнаружили тела еще двух моряков

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Днем 13 июля вооруженные силы РФ атаковали ударными дронами объекты портовой инфраструктуры Одесской области.

В частности, повреждена надстройка гражданского иностранного судна с удобрениями.

От вражеской атаки погибли пять членов экипажа. Пострадали еще десять гражданских людей: среди них семеро мужчин в возрасте 19-64 года и три женщины в возрасте 22-34 года. Семь находятся в больнице, еще трое травмированных находятся на амбулаторном лечении.

Прокуроры начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что в понедельник, 13 июля, российские военные атаковали портовую инфраструктуру Одесской области и попали в гражданское торговое судно под флагом Республики Того, которое перевозило минеральные удобрения.

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