Фото: полиция

Правоохранители передали в суд дело в отношении руководителя одного из департаментов КГГА. Его обвиняют в служебной халатности, что привело к многомиллионному ущербу при закупке оборудования для "Пунктов несокрушимости"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следствие установило, что во время блекаутов в 2023 году 53-летний чиновник заключил договор с частной компанией на поставку дизельных генераторов. Однако чиновник не проверил рыночные цены, из-за чего город переплатил поставщику 4,8 миллиона гривен.

На сегодня сасследование завершено. Действия чиновника квалифицировали по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ).

Обвиняемому грозит до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

Напомним, в Киеве экс-бухгалтера Дарницкой РГА будут судить за присвоение почти 2 млн грн. Свои действия женщина объяснила финансовыми трудностями. Ей грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.