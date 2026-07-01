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01 липня 2026, 15:15

На Полтавщині викрили схему на 30 тисяч доларів на виділенні землі для військових

01 липня 2026, 15:15
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Фото з відкритих джерел
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Миргородський міськрайонний суд Полтавської області затвердив угоду про визнання винуватості у справі про зловживання впливом. Стало відомо, яке покарання призначив суд

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Минулого року підприємець хотів отримати в оренду земельну ділянку для створення реабілітаційного центру (бази відпочинку) для військовослужбовців із залученням коштів від європейських благодійних організацій та грантових фондів. Для цього йому потрібно було підтвердити право власності чи оренди на земельну ділянку або надати офіційні гарантії її надання від органів місцевої влади.

Обвинувачений, якому підприємець пояснив ідею, вирішив "заробити" на цьому. Він вступив у змову зі знайомим, який має широке коло звʼязків серед керівництва Миргородської міської ради, у тому числі серед відділу Управління комунальних ресурсів.

Згодом вони сказали підприємцю, що за виділення землі потрібно заплатити 30 тисяч доларів. За результатами аукціону в оренду планували проплати дві ділянки — 5 га і 0,8 прибережної смуги.

Обвинувачений визнав провину та уклав угоду з прокурором. Також він перерахував 30 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Суд призначив 3 роки позбавлення волі, але звільнив обвинуваченого від відбуття покарання з іспитовим строком 2 роки.

Нагадаємо, що правоохоронці передали до суду справу щодо керівника одного з департаментів КМДА . Його звинувачують у службовій недбалості, що призвела до багатомільйонних збитків під час закупівлі обладнання для "Пунктів незламності".

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