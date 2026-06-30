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В течение прошедшего дня и ночью 30 июня российские войска несколько раз атаковали Полтавскую область. Под ударом оказались два района области

Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.

В Миргородском районе один из вражеских БПЛА упал на открытой местности, из-за чего загорелась сухая трава. Взрывная волна и обломки дрона повредили опору линий электропередач. На другой локации в этом районе беспилотник попал по территории промышленного предприятия, где также возникло возгорание сухой растительности.

В Кременчугском районе под удар российского беспилотника попало учебное заведение. В результате атаки повреждено здание учреждения. Информация о последствиях еще уточняется.

К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 30 июня РФ атаковала Украину 154 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание на 10 локациях.