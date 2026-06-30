Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Протягом минулого дня та вночі 30 червня російські війська кілька разів атакували Полтавську область. Під ударом опинилися два райони області

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

У Миргородському районі один із ворожих БпЛА впав на відкритій місцевості, через що загорілася суха трава. Вибухова хвиля та уламки дрона пошкодили опору ліній електропередач. На іншій локації в цьому ж районі безпілотник поцілив по території промислового підприємства, де також виникло займання сухої рослинності.

У Кременчуцькому районі під удар російського безпілотника потрапив навчальний заклад. Внаслідок атаки пошкоджена будівля установи. Інформація щодо наслідків ще уточнюється.

На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 30 червня РФ атакувала Україну 154 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання на 10 локаціях.