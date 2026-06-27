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27 июня 2026, 16:00

Россияне ударили баллистикой по инфраструктуре Нафтогаза

27 июня 2026, 16:00
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Фото из открытых источников
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Россияне атаковали производственные объекты группы "Нефтегаз". Это были удары в Полтавской и Харьковской областях

Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий, передает RegioNews.

По его словам, за последние два дня россияне атаковали объекты "Нефтегаза" четырьмя баллистическими ракетами. В частности, с кассетной боевой частью, а также дроны.

"Во время перевозки работников одного из производственных объектов получил повреждения вахтенный автобус. К счастью, люди не пострадали. Есть разрушения, продолжается оценка последствий атаки", - говорит Корецкий.

Напомним, ранее российские войска ударили тремя баллистическими ракетами по объектам Группы "Нефтегаз" в Днепропетровской области. Были также удары по объектам предприятия в Харьковской и Сумской областях.

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